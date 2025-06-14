في منشور مؤثر، فجّرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر مفاجأة صادمة لمتابعيها، بعدما أعلنت تعرضها لوعكة صحية خطيرة، كُشف لاحقًا أنها ناتجة عن إصابتها بحساسية نادرة في الدم، استدعت دخولها المستشفى لأيام، وسط حالة من القلق بين جمهورها.

ملك، ابنة النجم أحمد زاهر، شاركت تفاصيل تجربتها الصعبة عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، مؤكدة أنها كانت تمر بمرحلة مرعبة بسبب غموض حالتها الصحية في البداية، قائلة: «كنت مرعوبة جدًا.. فكرة إن لا أنا ولا الدكاترة عارفين عندي إيه كانت مرعبة».

وأضافت: «الحمد لله حالتي بقت أحسن، بطلت أروح المستشفى، وإن شاء الله تكون حاجة بسيطة، عندي يقين في ربنا».

عن التشخيص، أوضحت أنها تعاني من نوع شديد من حساسية الدم، مؤكدة أن حالتها تتحسن تدريجيًا، ولا توجد مؤشرات على خطورة كبيرة، قائلة: «أنا مطمّنة، وبخف وبتحسن كل يوم، وآسفة لو أقلقتكم».

واختتمت رسالتها بالشكر لكل من ساندها وسأل عنها، من الأصدقاء والأساتذة والجمهور، مضيفة: «عرفت غلاوتي عندكم، وشكرًا من قلبي».