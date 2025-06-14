في مشهد مؤثر يعكس الإصرار والحب للفن، أطل المطرب المصري تامر عاشور على جمهوره الكويتي مساء الجمعة 13 يونيو، في أول ظهور له بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي، مستنداً على عكاز طبي وبجواره كرسي على المسرح.

رغم إصابته، لم يتخلَّ عاشور عن إحياء الحفل، الذي شهد حضورا جماهيريا لافتا، حيث قدم مجموعة من أنجح أغانيه مثل: هيجيلي موجوع، عشت معاه، وغيرهما من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق والهتاف دعماً له.

الفيديو المتداول لظهور عاشور على المسرح أثار إعجاب رواد مواقع التواصل، الذين أثنوا على شجاعته وإصراره على الالتقاء بجمهوره رغم الألم وفترة التأهيل التي يمر بها بعد الجراحة الدقيقة في ركبته.

يُذكر أن عاشور يواصل حالياً جلسات العلاج الطبيعي، استعداداً للعودة بكامل نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة، وكان قد طرح أخيراً ألبومه الجديد «ياه»، الذي ضم 12 أغنية متنوعة بين الرومانسي والدرامي، نالت إعجاب محبيه.