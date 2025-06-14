كشف المطرب المصري تامر حسني، تطورات الحالة الصحية لـ نجله «آدم» بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين إثر انفجار الزائدة، موجّهًا الشكر والدعاء لكل من ساندهم خلال هذه الأزمة الصحية.

وكتب تامر حسني، منشوراً عبر حسابه الشخصي بمنصة «فيسبوك»، وقال: «لكل الغالين اللي اهتموا بتعب ابني الحمدلله الوضع مستقر بعد العملية التانية وخرج من العناية المركزة، بفضل الله ثم دعواتكم اللي لو عشت أشكركم عمري كله مش هوفي حقكم وربنا يتمم الشفاء على خير».

وتابع:«دائمًا بقول على دعواتكم الكريمة لكم مثلها وأضعاف أضعافها شكرًا يا أغلى الناس ربنا يحفظكم ويحفظ ولادكم قادر يا كريم».

وفي وقت سابق، تعرض نجل تامر حسني لأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها العناية المركزة بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين بسبب انفجار الزائدة.

ومن جانبه، وجه تامر حسني في منشور عبر حساباته الشخصية نصائح لمتابعيه بضرورة أخذ حذرهم من الأعراض التي تسبق انفجار الزائدة، حيث قال: «ومش كل سخونية تقولوا ده شوية برد، اطمنوا كذا مرة قبل لحظة انفجارها عشان بجد مشاكل بتحصل بعدها كبيرة ومحزنة أوي».

وعلى النطاق الفني، حقق تامر حسني بفيلمه الجديد «ريستارت» إيرادات مرتفعة في شباك تذاكر السينمات بمصر والسعودية والوطن العربي ضمن منافسة أفلام عيد الأضحى المبارك.

وشهد الفيلم مشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، وأحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.