تعذر رجوع الفنانة المصرية إلهام شاهين، رفقة الإعلامية هالة سرحان من العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.

وكشفت شاهين لـ«عكاظ» حقيقة الأخبار المتداولة حول احتجازهما في العراق، وقالت إن تلك الأخبار ليست صحيحة، مؤكدة أنها تتمتع بصحة جيدة وتتواجد في أحد الفنادق بالعراق رفقة الإعلامية هالة سرحان ولا حقيقة لاحتجازهما، متسائلة: «مين هيحتجزنا محدش في إيده حاجة يعملها».

وتابعت إلهام شاهين لافتة إلى أنها كانت متواجدة في العراق للمشاركة في فاعلية كبرى تخص المرأة وبعد الانتهاء ذهبت للمطار للعودة لمصر، لكن سلطات المطار أخبرتها بإغلاق المجال الجوي بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل، كما أن جميع المشاركين في الفاعلية من مختلف البلدان عادوا من المطار.





وأشارت إلهام إلى تواصل السفير المصري في العراق معها ومتابعة المستجدات لحظة بلحظة لمساعدتها هي والإعلامية هالة سرحان في العودة لمصر في أول فرصة لفتح المجال الجوي، وقالت: «فكرت بالعودة عبر الطريق البري، ثم استبعدت الفكرة بسبب صعوبة الطريق».

واختتمت شاهين حديثها بأنها تنتظر إعلان هدنة في الحرب بين إيران وإسرائيل وفتح المجال الجوي للعودة إلى مصر، معلقة: «أتمنى كل اللي بيحبوني يدعولي الأزمة تعدي ونرجع بلدنا».





ومن جانبه، حرص الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، على زيارة الإعلامية هالة سرحان والفنانة إلهام شاهين بمقر إقامتهما في أحد الفنادق بالعراق والاطمئنان عليهما.

ويأتي تعذر رجوع إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان من العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث شاركت إلهام شاهين في المهرجان الدولى للمرأة الإعلامية فى دورته الرابعة عشرة.



