أعلنت النجمة المصرية سوسن بدر تعاقدها رسمياً على بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان «حين يكتب الحب»، ويشاركها البطولة الفنان أحمد الفيشاوي، في عمل درامي رومانسي من تأليف سجى الخليفات، وإخراج محمد هاني.

وشاركت سوسن بدر جمهورها لحظة توقيع العقد عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، معلنة بدء مرحلة التحضيرات للفيلم، على أن يتم الكشف عن تفاصيله كاملة خلال الفترة القادمة، تمهيداً لانطلاق التصوير.





يأتي هذا التعاون ليضيف إلى مسيرة سوسن بدر الفنية خلال الفترة الأخيرة، إذ انضمت أيضاً لأسرة فيلم «السلم والثعبان 2» الذي يحمل عنوان «أحمد وملك»، ويشارك في بطولته عمرو يوسف وأسماء جلال، من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسى عيسى.





وخلال موسم رمضان الماضي، تألقت سوسن بدر من خلال مشاركتها في أكثر من عمل درامي، منها مسلسل «أثينا» إلى جانب ريهام حجاج وأحمد مجدي ونبيل عيسى، ومسلسل «الكابتن» مع أكرم حسني وآية سماحة وسامي مغاوري، لتؤكد حضورها اللافت على الشاشة الصغيرة والسينما معاً.



