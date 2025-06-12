خرج الفنان المصري حسن الرداد، للرد على شائعات الصورة المتداولة لسفر عدد من الفنانين المصريين وقيل إنها التُقطت خلال حضوره لتشجيع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، الأمر الذي أثار الجدل على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وظهر حسن الرداد في الصورة المتداولة إلى جانب الفنانة المصرية ليلى علوي والإعلامية المصرية بوسي شلبي، وتداولت الشائعات حول حضورهم كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.

وعلى الفور نفى الرداد كل تلك الأنباء ومهاجماً من نشر الصورة دون تحقق، حيث أوضح خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، أن جميع الصور المتداولة قديمة ولا علاقة لها بكأس العالم للأندية.

وقال الرداد: «في صورة انتشرت ليا مع نجوم كبار بيقولوا إننا في أمريكا علشان نشجع كأس العالم للأندية، دي صورة قديمة وأنا في مصر مش في أمريكا».

وهاجم الرداد من نشر تلك الصورة، حيث أوضح: «اللي نزل الصورة دي بيتسلى وده اسمه تقل دم وسماجة، يا ريت نشجع من غير ما نلجأ للفبركة أو الاستظراف».

وعلى الصعيد الدرامي، قدم حسن الرداد في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025 مسلسل «عقبال عندكوا»، وشهد العمل عودته للتعاون مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم بعد فترة غياب، في تجربة درامية جمعت بين الكوميديا والتشويق.

وشارك في بطولة المسلسل بجانب حسن الرداد وإيمي سمير غانم نخبة من نجوم الكوميديا، من بينهم محمد ثروت، إنعام سالوسة، سليمان عيد، علاء مرسي، عارفة عبدالرسول، وحجاج عبد العظيم، والعمل من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل.