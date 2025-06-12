كشف رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ صورة جديدة من جلسة تحضيرية لفيلم «الفيل الأزرق 3»، ما أشعل حماس متابعي السلسلة ورفع سقف التوقعات للجزء القادم.

وشارك تركي آل الشيخ، صورة عبر حسابه الرسمي بمنصة «فيسبوك» برفقة عدد من صُنّاع العمل، منهم المؤلف أحمد مراد، والمخرج مروان حامد، إلى جانب المنتج أحمد بدوي، وعلق قائلًا: «الفيل الأزرق هيكون نار»، مع وضع «إيموشن» يشير إلى مفاجأة.

وينتظر الجمهور بداية تشويقية ومثيرة للجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق» مع مغامرة جديدة يقودها كريم عبدالعزيز بعدما انتقلت إليه اللعنة في نهاية الجزء الثاني من العمل.

وعُرض الجزء الثاني من الفيل الأزرق عام 2019 وحقق نجاحا كبيرا، ودارت أحداثه في إطار رعب تشويقي، استكمالًا لأحداث جزئه الأول الذي عرض عام 2014، حيث ظهر يحيى الذي لعب دوره كريم عبدالعزيز، ليدخل في العديد من الأزمات والصراعات خلال زيارته لمصحة نفسية، ويحاول حل مجموعة من الألغاز مع تتابع الأحداث.

وشارك في بطولة الجزء الثاني من الفيل الأزرق، كل من كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد، الراحلة مها أبو عوف، أحمد خالد صالح، مروان يونس، ولاء الشريف، خالد الصاوي، وتارا عماد، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.