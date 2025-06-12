أسدلت الشركة المنتجة لفيلم «أحمد وأحمد» بطولة النجمين المصريين أحمد السقا وأحمد فهمي، الستار عن بوستر جديد للعمل، كاشفة موعد طرح العمل المقرر أن يشارك ضمن أفلام صيف 2025.

ونشرت الشركة المنتجة بوستر فيلم «أحمد وأحمد»، عبر الحساب الرسمي على موقع «إنستغرام»، وظهر السقا وفهمي متصدرين البوستر بين مزيح من الكوميديا والأكشن.

وكشفت الشركة الموعد النهائي لطرح الفيلم، حيث المقرر طرحه في موسم الصيف، وتحديدًا في 2 يوليو القادم، وسط ترقب كبير من جمهور النجمين، لا سيما أن هذا التعاون يُعد الأول بينهما.

وتتمحور قصة الفيلم حول شخصية «أحمد» الذي يقرر العودة إلى مصر للاستقرار بعد سنوات من الغربة، لكن سرعان ما تتعطل خططه بعد تعرض عمه «أحمد» لحادثة غامضة يفقد على إثرها الذاكرة، ليكتشف بعدها أن عمه يترأس إمبراطورية إجرامية خطيرة، فتبدأ الأحداث في التصاعد بين المفاجآت والمواجهات.

الفيلم يضم نخبة من النجوم: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبدالرازق، علي صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، حاتم صلاح، إضافة إلى ضيوف الشرف منهم: أوس أوس، إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.

وعلى جانب الدراما، يواصل أحمد فهمي تصوير مسلسل «ابن النادي»، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني، ويعرض على منصة «شاهد» قريبا، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.