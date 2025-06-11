في أجواء احتفالية مفعمة بالطرب والمشاعر، أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلًا غنائيًا استثنائيًا ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، بتنظيم من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وإشراف من الهيئة العامة للترفيه، وذلك على مسرح محمد عبده أرينا في العاصمة الرياض.

وفور صعودها إلى خشبة المسرح، قوبلت أنغام بتفاعل جماهيري لافت، حيث علت الهتافات والتصفيق ترحيبًا بها، في مشهد عبّر عن مدى محبة الجمهور السعودي لها.

وبدأت أنغام وصلتها الغنائية بأغنيتها الشهيرة «بقى لك قلب» وسط تفاعل كبير من الحضور، وقدّمت خلال الحفل باقة من أبرز أعمالها، تنوّعت بين الأغاني الرومانسية والكلاسيكية والخليجية، التي ردّدها معها الجمهور في تناغم واضح.

وعبّرت أنغام خلال الحفل عن سعادتها الكبيرة بالتواجد مجددًا في الحفلات الغنائية داخل السعودية، وقالت: «سعيدة جدًّا بلقاء جمهوري في الرياض، وأنتظركم الجمعة في حفل الخبر».

ويُعد هذا الحفل واحدًا من أجمل الليالي التي أحيتها الفنانة أنغام، بحسب وصف جمهورها، حيث تُعرف بعلاقتها الخاصة مع الجمهور السعودي، الذي يُظهر دومًا تفاعلًا لافتًا مع أدائها الحي.