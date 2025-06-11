أعلنت الفنانة المصرية بشرى، طلاقها بشكل رسمي عن زوجها خالد حميدة، بعد 10 أشهر فقط على زواجهما أي أقل من عام، مؤكدة أنها ما زالت تجمعهما علاقة صداقة واحترام.

وأصدرت بشرى، بياناً رسمياً عبر حسابها الشخصي بمنصة «إنستغرام»، جاء فيه: «نُعلن، نحن، بشرى رزة وخالد حميدة، انفصالنا الرسمي بعد زواج دام لأكثر من عام. لقد بدأ زواجنا عن حب واحترام، وانتهى بالتراضي الكامل بين الطرفين، وفي إطار من التفاهم والهدوء».

وأضاف الثنائي في بيانهما: «جمعتنا علاقة صداقة قديمة منذ الطفولة، وستظل مشاعر المحبة، والاحترام، والود، والتعاون قائمة بيننا، بإذن الله، بعيداً عن أي خلافات أو مشاحنات».

وأضافا:«هذا القرار قرار شخصي وخاص، يخصّنا نحن وعائلتينا فقط، ولا نرغب في مشاركة أي تفاصيل تخص حياتنا الخاصة».

واختتم البيان: «نرجو من جميع الأصدقاء، والزملاء في الصحافة والإعلام، الالتزام بالمهنية واحترام خصوصيتنا، تفادياً لأي إحراج غير مقصود..نُقدّر دعمكم وتفهّمكم، ونشكر كل من شاركنا الرحلة بمحبته ونيّته الطيبة».

وفي يوليو 2024، احتفلت بشرى بزفافها من خالد حميدة، إذ أقام الثنائي حفلاً بالساحل الشمالي حضره عدد كبير من نجوم الفن ومن أبرز الحضور درة ولقاء سويدان وابنتها جومانا وهاني رمزي ولبلبة وميس حمدان ورانيا يوسف ولقاء الخميسي وعدد آخر من الفنانين.