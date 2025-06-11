أعلنت شركة «روتانا» الموسيقية عن تعرض الفنان العراقي ماجد المهندس لوعكة صحية مفاجئة، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونشرت «روتانا»، عبر منصة «x» بياناً، جاء نصه: «كل الحب والتقدير للفنان الكبير ماجد المهندس الذي تعرض لعارض صحي أدخل على إثره إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج».

وتابع البيان: «أسرة مجموعة روتانا للموسيقى يتمنون الشفاء العاجل لصوت الحب النجم الخلوق ماجد المهندس عساها أجر وعافية ودمت بصحة سالماً».

وفي سياق آخر، أدى ماجد المهندس أخيراً مناسك الحج لهذا العام 2025، برفقة فريقه الإداري، إلى جانب مجموعة من الأصدقاء المقربين.

وظهر ماجد المهندس، في صور ومقاطع مصورة تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو يرتدي ملابس الإحرام، مما نال إعجاب محبيه وجمهوره.

وفي وقت سابق، أحيا ماجد المهندس أخيراً، عدداً من الحفلات الناجحة ضمن موسم الرياض ومهرجانات عربية عدة، ويعكف خلال الفترة القادمة على طرح عدد من الأعمال الغنائية الجديدة.