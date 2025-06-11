تعكف الفنانة التونسية هند صبري، بالفترة الحالية، على التحضيرات النهائية لتصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم «عسل أحمر»، ويشاركها في البطولة الفنان المصري آسر ياسين، والعمل مأخوذ عن رواية «دم على نهد» للكاتب إبراهيم عيسي.

وتظهر هند صبري بدور صحفية ذات شخصية قوية تحقق في سلسلة جرائم غامضة، في إطار درامي مشوق سيفاجئ الجمهور.





تخوض هند صبري بالمسلسل رحلة محفوفة بالمخاطر في سبيل تأليف كتاب عن قاتل متسلسل، ما يضعها في مواجهة أسرار مظلمة ومتشعبة تكشف فساداً دينيّاً وأمنيّاً خلال حقبتي الثمانينات والتسعينات.

العمل مكون من 10 حلقات يعرض عبر إحدى المنصات الرقمية خلال موسم الأوف سيزون، وهو من بطولة هند صبري ويشاركها الفنان آسر ياسين وعدد من النجوم الذين جارٍ التعاقد معهم حاليّاً، وسيناريو وحوار محمد هشام عبيه ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج صادق الصباح، فيما يعد هذا التعاون بين صبري وفريق العمل بمثابة عودة قوية لها إلى أدوار التحقيق والصراع النفسي.





يذكر أن آخر أعمال هند صبري في الدراما هو مسلسل البحث عن علا الجزء الثاني، وشارك في العمل كل من سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهاني عادل، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف، منهم خالد النبوي ويسرا وشيرين رضا وآخرون من النجوم.