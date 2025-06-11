شهدت الحالة الصحية لـ «آدم» نجل المطرب المصري تامر حسني والفنانة المغربية بسمة بوسيل، تدهورا بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية وإدخاله غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكشف مصدر مقرب من الفنان تامر حسني لـ «عكاظ» تطورات حالته الصحية، حيث أكد المصدر أن آدم الذي لم يتم عامه السابع يتواجد حالياً في العناية المركزة بعد خروجه من العملية الثانية التي أجراها خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر أنه تم تشخيص آدم في بداية الأمر بأنه يعاني من تضخم بالزائدة الدودية، وتم إجراء جراحة عاجلة للطفل لاستئصالها، وتحسنت حالته بشكل بسيط، إلا أنه تعرض إلى مضاعفات كبيرة استدعت خضوعه لعملية جراحية مرة أخرى.

وأضاف المصدر، أن تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل بالمستشفى برفقة نجلهما لحين تحسن واستقرار حالته الصحية.

وعلى جانب آخر، شاركت بسمة بوسيل أخيرا صورة لابنها وهو يتلقى العلاج بالمحاليل الطبية على سرير المستشفى، وطلبت من الجمهور الدعاء له، قائلة: «اللهم يا واسع الرحمة، يا شافي يا كافي، اشفِ عبدك الصغير آدم شفاءً لا يُغادره سقمًا».

وكان قد كشف تامر حسني في وقت سابق تعرضه لوعكة صحية شديدة قبل سفره بأيام، ثم تدهورت الحالة الصحية لابنه آدم بعدها بأسبوع، ما استدعى إدخاله إلى المستشفى على الفور.