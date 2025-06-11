كشفت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة بالقاهرة، برئاسة الفنان أحمد فؤاد هنو، عودة الفنان المصري الكبير يحيى الفخراني بمسرحية «الملك لير»، ومن المقرر أن تبدأ العروض على خشبة المسرح قريباً.

وأسدل الستار عن البوستر الرسمي لمسرحية الملك لير، حيث تصدر البوستر صورته بمفرده منقسمة لجزئين، والمسرحية من إنتاج فرقة المسرح القومي التي يرأسها الدكتور أيمن الشيوي، وإخراج شادي سرور.

وأرفقت الصفحة الرسمية للمسرح القومي عبر موقع «فيسبوك» تعليقاً قائلة: «قريبًا جدًا الحدث اللي مستنيه جمهور المسرح، النجم يحيى الفخراني راجع من تاني في واحدة من أعظم كلاسيكيات المسرح العالمي، الملك لير رائعة ويليام شكسبير، إخراج شادي سرور».

وتضم مسرحية «الملك لير» إلى جانب يحيى الفخراني كلا من أحمد فؤاد سليم، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، هبة مجدي، مجدي كامل، نضال الشافعي، أحمد عزمي، أحمد فهيم، أيمن الشيوي، ناصر سيف، وحمادة شوشة، والمسرحية من إخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

وتتمحور أحداث المسرحية حول «الملك لير» الذي قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاث، ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، ومن ثم تتوالى الأحداث في إطار من الدراما الاجتماعية والكوميديا.

يذكر أن آخر ظهور درامي للفخراني كان في مسلسل «عتبات البهجة»، الذي عُرض في رمضان 2024، وشارك في بطولته كل من جومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وسماء إبراهيم، وهنادي مهنا، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة.