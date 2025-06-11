شوقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لألبومها الجديد دون الكشف عن اسمه، مشيرة إلى أن المقرر طرحه يوم الأحد القادم الموافق 15 يونيو.

وشاركت نجوى كرم، مقطع فيديو ترويجي للألبوم كشفت من خلاله عن موعد طرح ألبومها الجديد، وعلقت الفنانة بالقول: «احفظوا التاريخ، الألبوم الذي كنتم تنتظرونه وصل أخيراً».

وتعمدت نجوى كرم في الإعلان التشويقي على السرية التامة وعدم الإفصاح عن تفاصيل الألبوم، حيث ظهر مجموعة من الأشخاص يتناقلون مغلفاً أحمر اللون، ثم يفتحه أحدهم في نهاية الفيديو ويكشف موعد طرح الألبوم.

وكانت نجوى كرم لاقت أخيرا تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي فور صدورها أغنية «زين الزين» من ألبومها السابق، وهي من كلمات محمد درويش، وألحان أحمد بركات، وتوزيع موسيقي سليمان دميان.

وفي سياق مختلف، احتفلت نجوى كرم بعيد ميلاد ابن شقيقها كرم نقولا كرم، ووجهت له رسالة مؤثرة عكست العلاقة الوطيدة التي تجمعها به.

وكتبت نجوى كرم تدوينة عبر حسابها على منصة «إكس»، وقالت: «إن شاء الله دائماً بشوفك بكل إبداعاتك، مش بس بعين الأمّ، بعين حُبّ الجمهور لإلك عيد ميلاد سعيد كرم».