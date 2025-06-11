كشفت الفنانة المصرية الشابة ملك أحمد زاهر، تعرضها لوعكة صحية مفاجئة منذ ثلاثة أيام، نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، مؤكدة أنها تمر بظروف صحية ونفسية صعبة في الوقت الحالي.

وشاركت ملك أحمد زاهر، جمهورها بصورة من المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام»، مؤكدة أنها كانت تختار مشاركة الجانب الإيجابي فقط في حياتها ولا تتحدث عن الجانب السلبي.

وتحدثت ملك أحمد زاهر عن تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ، قائلة: «بقالي 3 أيام تعبانة، وعندي حاجة مش فاهمين سببها لحد دلوقتي، وجتلي فجأة وفي حوالي نص ساعة كنت قبلها زي الفل من وقتها مش قادرة أنزل أو حد يشوفني، ونفسيتي وحشة جدًا».

وأكدت ملك زاهر أن حياتها مثل أي إنسان فيها الجيد والسيئ، قائلة: «بحب أشارك الحلو بس، وده غالبًا غلط، فقررت أشارك الوحش كمان واللي بيحصلي دلوقتي أنا بحمد ربنا عليه وعارفة إنه بإذن الله حاجة بسيطة، وإن شاء الله هخف».

وأنهت الفنانة الشابة حديثها برسالة توعية وتحذير من خداع السوشيال ميديا، أوضحت: «كل اللي طالبه إنكم ما تحكموش على حد من السوشيال ميديا، لأنها بتوري بس يمكن 20% من حياته، وادعولي أشفى بسرعة والهدف مش إن حد يقلق، أنا كويسة والحمد لله، وحبيت أشارك الوحش زي ما بشارك الحلو».

يذكر أن مسلسل سيد الناس، آخر أعمال ملك أحمد زاهر الدرامية، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025، والعمل من بطولة عمرو سعد، وشارك فيه كل مع أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشري، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي وغيرهم.