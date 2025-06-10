في ليلة استثنائية جمعت الفن والوفاء، احتفلت روتانا بذكرى ميلاد فنان العرب محمد عبده، ضمن حفل جماهيري ضخم أقيم في مسرح «الخبر أرينا» بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار فعاليات «عيدكم الخبر» خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه.

وجاءت هذه المفاجأة تقديرًا لمسيرة محمد عبده الفنية الطويلة، إذ بادرت روتانا بقيادة الرئيس التنفيذي للمجموعة سالم الهندي بتنظيم احتفالية خاصة على خشبة المسرح، وسط حضور جماهيري غفير، علِم مسبقًا أن التذاكر نفدت بالكامل قبل موعد الحفل بثلاثة أسابيع.





وقد عبّر محمد عبده عن امتنانه للمبادرة، قائلاً إن هذه اللفتة تعني له الكثير، موجّهًا شكره للجمهور الذي سانده ورافقه لأكثر من 50 عامًا، شكّل خلالها ملامح الأغنية السعودية وارتقى بها إلى آفاق عربية وعالمية.

وشارك فنان العرب في تدشين المسرح الجديد «الخبر أرينا»، الذي يُعد إضافة نوعية للبنية التحتية الترفيهية في المملكة.





وتحدّث محمد عبده خلال المناسبة عن ألبومه الجديد «أحد سأل عني 2025»، قبل أن يصعد إلى المسرح ليبدأ ليلة طربية خالدة بقيادة المايسترو السعودي هاني فرحات وفرقته الموسيقية، مفتتحًا الحفل بأغنية «صوتك يناديني»، ثم قدّم مجموعة من أشهر أعماله، منها: يا غايبة، أنت السما، ارفض المسافة، بنت النور، يا جنة الدنيا، على البال، مجموعة إنسان، أبعتذر، لي ثلاث أيام، أبي منها الخبر.





وخلال فقرات الحفل، صعد سالم الهندي إلى المسرح برفقة تورتة عيد الميلاد ليُفاجئ «أبو نورة» أمام الجمهور، وسط تصفيق حار وحضور صوتي مميز للفنانة السعودية الشابة زينة عماد التي سبق أن شاركته في حفلات سابقة، وتمنّت له مع الجمهور والمشاركين دوام الصحة وطول العمر.