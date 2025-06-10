أكدت الفنانة المصرية ليلى طاهر أنها لن تتراجع عن قرار اعتزالها ولا تفكر في العودة إلى الوسط الفني مرة أخرى، مشيرة إلى أن مستوى الأعمال المعروضة أصبح متدنياً للغاية «لا أوافق على أعمال أقل من المستوى الذي قدمته سابقاً».

وأوضحت ليلى طاهر، في تصريح خاص إلى «عكاظ»، أنها لم تشعر يوماً بأنها غائبة عن الجمهور، مؤكدة أنها تجد محبة الجمهور دائماً حولها في كل مكان وهذا الحب يمنحها شعوراً لا يوصف، معلقة: «عندي رضا واكتفاء بمشواري الفني كله».

وأضافت الفنانة المصرية أنها تركت الساحة الفنية والفرص للشباب الجدد في الوسط الفني، لافتة أنها لا ترغب في تحويل سيرتها الذاتية إلى عمل فني يقدم.





يذكر أن ليلى طاهر ممثلة ومذيعة مصرية من مواليد 13 مارس 1942، بدأت حياتها المهنية كمذيعة في التلفزيون المصري، ثم انتقلت إلى مجال التمثيل السينمائي، وتعد واحدة من أهم فنانات جيلها، اشتهرت بتقديمها برامج متنوعة في التلفزيون، أبرزها برنامج «مجلة التلفزيون».

كما قدمت ليلى طاهر العديد من الأعمال السينمائية المميزة منها «الناصر صلاح الدين، لا تدمرني معك، عفواً أيها القانون، الاحتياط واجب، المدمن، حكمت المحكمة، عاصفة من الدموع، ليالي ياسمين، تضحك الأقدار، الطاووس، قطة على نار، وزمان يا حب».