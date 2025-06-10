شنّت المخرجة المصرية سارة وفيق، مخرجة فيلم «ريستارت» من بطولة الفنان المصري تامر حسني، هجوماً على الناقد الفني طارق الشناوي، رداً على انتقاده للعمل الذي يعرض حالياً ضمن أفلام عيد الأضحى المبارك 2025.

ووجّهت سارة عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك» رسالة مطولة شديدة اللهجة إلى الشناوي، حيث كتبت: «أستاذ طارق الشناوي في فرق كبير بين الإهانة والنقد، حضرتك بتقول إن مفيش موضوع في الفيلم، ودي حاجة ضحّكتني جداً، لأن إحنا بنتكلّم عن موضوع الساعة موضوع العصر أكبر موضوع بيهمّنا ويخصّنا حالياً».

وأكدت أن الفيلم يناقش بذكاء وسخرية قضية الهوس بالشهرة والترند، وهي قضية معاصرة تمس المجتمع بأسره، معلقة: «كلامك فكرني بمشهد في الفيلم للفنان محمد ثروت، وهو بيقول أنا أعمل أي حاجة عشان أبقى ترند إحنا خدامين الترند».

واتهمت مخرجة فيلم «ريستارت» الناقد طارق الشناوي بأن انتقاده للعمل سببه البحث عن الترند بدلاً من مناقشة العمل نفسه، وتابعت: «مبروك يا أستاذ طارق عرفت تبقى ترند من غير ما تنقد الفيلم.. تخبط في القائمين على العمل بعيداً عن العمل نفسه ولا اتكلمت عن إيجابياته ولا سلبياته لا ههاجم أشخاص وبكده هطلع ترند بسرعة».

كما أشارت إلى أن الشناوي، بصفته ناقداً فنياً، تجاهل ذكر عرض الإيجابيات والسلبيات ولم يستخدم أدواته المهنية كما ينبغي، قائلة: «حضرتك بتتكلم عن أدوات المخرج والمؤلف، ولم تستخدم أدواتك كناقد فني يا ريتك قلت حاجة نستفيد بيها بدل ما أنت طالع ترمي إفيهات وحشة كمان».

وأنهت مخرجة فيلم «ريستارت» رسالتها بأن الأرقام وردود فعل الجمهور هي النجاح الحقيقي وليس فقط آراء النقاد، قائلة: «الرقم اللي متحقق جوّه مصر وبرا مش مجاملة يا أستاذ طارق، ده الجمهور الحقيقي اللي بنخاطبه، دول مش ولاد أختي مثلاً، الفيلم لسّة نازل وداخل على خمسين مليون داخل مصر فقط، وده نجاح مفرّح كل صنّاعه، الحمد لله، على العموم دي كلمتك ورأيك والجمهور قال كلمته برضو».