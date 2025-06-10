توفي المغني الأمريكي سلاي ستون، قائد فرقة «سلاي آند ذا فاميلي ستون» عن عمر ناهز 82 عاماً، بعد معاناة طويلة مع مرض الانسداد الرئوي المزمن ومشكلات صحية أخرى، وفقاً لما أعلنته عائلته في بيان رسمي.

وأكدت عائلة أسطورة البوب والروك في بيانها أن ستون، واسمه الحقيقي سيلفستر ستيوارت، توفي بسلام محاطاً بأبنائه الثلاثة وصديقه المقرب وأفراد عائلته الممتدة.

ولد سلاي ستون في دينتون، تكساس، عام 1943، ونشأ في منطقة خليج سان فرانسيسكو، حيث بدأ مسيرته الموسيقية في سن مبكرة مع أشقائه في فرقة غنائية إنجيلية تُدعى «ستيوارت فور»، وفي منتصف الستينات عمل منسق أغنيات في إذاعة KSOL في سان فرانسيسكو، حيث قدم مزيجاً من موسيقى السول والبيتلز، ما أسهم في تشكيل رؤيته الموسيقية الفريدة.

وفي عام 1966، أسس فرقة «سلاي آند ذا فاميلي ستون»، التي ضمت شقيقيه فريدي وروز، إلى جانب أعضاء آخرين من خلفيات عرقية متنوعة، لتصبح أول فرقة روك أمريكية كبرى تجمع بين الرجال والنساء من ذوي البشرة السمراء والبيضاء.

اشتهرت الفرقة بأغنياتها التي غيّرت ملامح الموسيقى في الستينات والسبعينات، مثل «Dance to the Music» و«Everyday People» و«Family Affair»، التي وصلت إلى صدارة قوائم «بيلبورد»، كما كان ألبوم «There’s a Riot Goin’ On» (1971) نقطة تحول في موسيقى الفانك، حيث عكس تعليقاً اجتماعياً عميقاً على قضايا الحقوق المدنية وخيبة الأمل في الستينات.

على الرغم من نجاحاته، عانى ستون من إدمان المخدرات، ما أثر على مسيرة الفرقة وأدى إلى تفككها تدريجياً في منتصف السبعينات، وعاد إلى الأضواء بشكل متقطع، بما في ذلك أداء في جوائز الغرامي عام 2006، لكنه ظل بعيداً عن الأنظار في السنوات الأخيرة بسبب تدهور صحته، وفي عام 2023 أصدر مذكراته بعنوان «Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)»، كما أكمل سيناريو لفيلم عن حياته، وفقاً لبيان عائلته.

ويسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن، الذي أودى بحياة ستون، ضيق التنفس وتدهور وظائف الرئة، ويُعد رابع أسباب الوفاة عالمياً، حيث تسبب في وفاة نحو 3.5 مليون شخص في عام 2021، وتشمل أعراضه السعال المزمن، البلغم، وصعوبة التنفس، وهو ما عانى منه ستون لسنوات طويلة.

وأشادت العائلة بإرث ستون الموسيقي، قائلة: «بينما نحن ننعى غيابه، نجد العزاء في معرفة أن إرثه الموسيقي الاستثنائي سيستمر في إلهام الأجيال القادمة»، كما أثرت موسيقى ستون في العديد من فناني الهيب هوب والفانك، ولا تزال أغنياته تُستخدم كعينات في أعمال معاصرة.