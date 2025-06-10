كشف المنتج المصري عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، تفاصيل حفل الزفاف المرتقب للحفيد الأول للزعيم «عادل» نجل المخرج المصري رامي إمام، على فتاة تدعى «فريدة» من خارج الوسط الفني.

وقال عصام إمام في تصريح خاص لـ«عكاظ»، بدأت العائلة في الفترة الحالية في التحضير لمراسم زفاف عادل، نجل المخرج رامي إمام، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يقام الحفل بالقاهرة وسط حضور محدود من أفراد العائلة وبعض الفنانين المقربين.

وأوضح شقيق عادل إمام، أن حفل الزفاف سيشهد حضور عدد من النجوم داخل الوسط الفني بعد أن تم توجيه دعوات خاصة لهم، مشيراً إلى أن الأسرة ترغب في الاحتفال بالزفاف بشكل مقتصر على الأسرة بعيداً عن أعين الإعلام والصحافة.

وعن إمكانية حضور الزعيم عادل إمام الزفاف بعد أن غاب عن الخطوبة التي أقيمت في شهر يونيو من العام 2023، أكد عصام إمام أن الجميع يتمنى ويرغب بحضوره ولكن نظراً لكبر السن وظروفه الصحية ما يمنعه من حضور المناسبات العامة، لذلك من المتوقع عدم حضوره، ولكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن.

يذكر أن عادل حفيد الزعيم احتفل بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني في يوليو 2023، في حفل عائلي بسيط اقتصر على أقارب العروسين فقط، وتداولت صور الاحتفال حينها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.