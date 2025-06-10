فاجأ الفنان السعودي الصاعد عبدالرحمن عبده، نجل فنان العرب محمد عبده، متابعيه وجمهوره بطرحه أغنية جديدة، بمناسبة قدوم المولودة الجديدة للأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز والتي أُطلق عليها اسم «هيا».

وشارك نجل «فنان العرب» الجمهور بمقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع «أكس» مستعيناً بصورة مع والده تم ترتيبها وتنسيقها بطريقة بسيطة وفي الخلفية الأغنية، التي قام بتلحينها بطريقة مميزة ومن كلمات الشاعر صالح الشادي وقدمها والده فنان العرب.

وكتب عبدالرحمن تعليقاً قال فيه: «تشرفت بطرح عمل غنائي جديد بمناسبة قدوم المولودة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز»، وحصدت الأغنية إعجاب الآلاف من متابعيه الذين أشادوا بصوت والده الشجي وتقنياته العالية رغم مرضه.

وعلى جانب آخر، تألق فنان العرب محمد عبده في إحيائه حفلين غنائيين بدولتين مختلفتين خلال 48 ساعة فقط، ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك، بقيادة المايسترو السعودي هاني فرحات.

أحيا فنان العرب واحدة من أقوى حفلاته في عيد الأضحى في دبي، حيث امتلأت مقاعد مسرح أرينا بالجمهور، وقدم ليلة طربية رفعت شعار «كامل العدد».

بينما واصل محمد عبده تألقه بحفله الغنائي الضخم في المنطقة الشرقية؛ والذي شهد تدشين مسرح «الخبر أرينا»، في حدث غنائي يُعدّ الأول من نوعه على هذا المسرح الجديد.