كشف الفنان المصري أحمد آدم جديد مشاريعه الفنية القادمة، معلقاً على الشائعات المنتشرة بشأن التصريحات المنسوبة له عن شكواه من قلة العمل بعد غياب الفترة الأخيرة عن الساحة الفنية.

وقال أحمد آدم في تصريح خاص إلى «عكاظ»، إنه تعاقد على بطولة عمل سينمائي جديد يحمل اسم «البحث عن الإشارة»، وهو اسم مبدئي للعمل، مشيراً إلى أن العمل سيكون مفاجأة للجمهور، وبعيد عن الأعمال الكوميدية التي قدمها من قبل.

وأشار آدم إلى أنه من المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، والعمل سيكون من تأليف محمد محرز، وإخراج شريف إسماعيل.

كما أوضح آدم أنه يفاضل حالياً بين ثلاثة مسلسلات درامية، وخلال الفترة القادمة سيستقر على عمل درامي واحد، متمنياً أن تنال هذه الأعمال إعجاب جمهوره.

ورداً على الشائعات المنتشرة بشأن شكواه من قلة العمل، أوضح أحمد آدم أن كل تلك التصريحات المتداولة ليس لها أساس من الصحة ولا يعرف عنها شيئاً، مؤكداً أنه ليس مظلوماً فنياً، ويعرض عليه العديد من الأعمال ولكنه يرفضها بسبب تكرار الأدوار.

يذكر أنه في الأيام الماضية، بدأت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، التحقيق في منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نُسب إلى الفنان أحمد آدم، يزعم خلاله أنه يشكو من قلة العروض الفنية وعدم حصوله على فرص عمل.

ويعد فيلم «تاني تاني»، آخر أعمال أحمد آدم السينمائية، الذي عرض عام 2024، وضم كلاً من غادة عبدالرازق، أحمد آدم، بيومي فؤاد، ثراء جبيل، محمود حافظ، أمير صلاح، إبرام سمير، سليمان عيد، ودنيا سامي وغيرهم من الفنانين، والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ شريف إسماعيل، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد نبوي، وعلاء حسن.