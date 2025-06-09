علق المطرب اللبناني عاصي الحلاني، لأول مرة، على انفصال ابنته الفنانة ماريتا عن زوجها المنتج الفني كميل أبي خليل، الأمر الذي تم أخيراً وتداولته الكثير من المواقع والصفحات الفنية اللبنانية دون تعليق أحد من الطرفين أو الأسرة.

وأكد الحلاني خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «mtv» اللبنانية، أن كل شيء قسمة ونصيب وأن الحياة مستمرة، وأنه يتمنى الخير للجميع، حيث قال: «الحياة هي قسمة ونصيب.. ثمة أزواج يكملون مع بعضهم والبعض الآخر لا يحالفهم الحظ وكل إنسان يفعل ما يراه مناسباً له».

وتابع الحلاني: «تعاملنا مع الأمر بشكل طبيعي والحياة مستمرة، وماريتا بتطير العقل وأنا بتمنى الخير للكل، مثل ما بتمنى لعيلتي، الحياة مابتقفش ودائماً الإنسان بيمر بتجارب في حياته».

وجاء هذا الانفصال بعد أقل من عامين على زواجهما، وكان ذلك بعد حذف ماريتا جميع الصور التي تجمعها بكميل من حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما فتح باب التساؤلات حول انفصالهما.

وفيما لم يصدر تعليق مباشر من الطرفين، أكدت مصادر لبنانية مقربة من الأسرة لبرنامج «et بالعربي» خبر الانفصال رسمياً، مشيرة إلى أن ماريتا انفصلت عن زوجها بعد زواج لم يستمر أكثر من عامين.

يذكر أن ماريتا الحلاني احتفلت بزفافها على كميل أبي خليل في شهر يونيو عام 2023 وسط أجواء مبهجة بحضور الأسرة والأصدقاء من مشاهير الفن والإعلام، وحظي الزفاف بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون من المتابعين عن سعادتهم وقدموا التهاني للعروسين.