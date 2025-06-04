أعلنت الفنانة المصرية شيماء سيف انسحابها بشكل مفاجئ من مشاركتها في العرض المسرحي «الطقاقة»، الذي كان من المقرر عرضه ضمن فعاليات موسم عيد الأضحى في الكويت.

ووجهت شيماء سيف عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، رسالة لجمهورها في الكويت، قالت فيها: «أعتذر بشدة لجمهوري العزيز بالكويت عن عدم تواجدي بالعرض المسرحي الطقاقة، وإن شاء الله ألتقي بكم قريبًا، عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير». وأثار اعتذار شيماء سيف عن المسرحية بشكل مفاجئ الكثير من التساؤلات لدى جمهورها ومحبيها في الكويت، بينما لم تذكر الفنانة في منشورها السبب الحقيقي لانسحابها.



ومسرحية «الطقاقة» كان من المقرر عرضها على مسرح موفنبيك بمركز المؤتمرات يوم الخميس القادم، ضمن فعاليات موسم عيد الأضحى في الكويت. والمسرحية من تأليف محمد أكبر وإخراج خالد المفيدي، بطولة بيومي فؤاد، والفنانة عبير أحمد ومرام البلوشي وشهد سلمان، بالإضافة لمشاركة منتج العمل الفنان خالد الشمري.



يذكر أن شاركت شيماء سيف في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025 بمسلسل «إش إش»، من بطولة مي عمر، وبمشاركة كل من ماجد المصري، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، وطارق النهري، من تأليف وإخراج محمد سامي.