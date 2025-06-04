أثارت أغنية «سيبتك» التي طرحها المطرب المصري حسام حبيب، ضمن ألبومه الجديد لصيف 2025، جدلا واسعا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن كلماتها بدت وكأنه يقصد فيها زوجته السابقة شيرين عبد الوهاب.

وتعد أغنية «سيبتك» لحسام حبيب أول أغنية من ألبومه الجديد طرحت عبر قناة روتانا على موقع يوتيوب، وسط تفاعل واسع من الجمهور على مواقع التواصل.

والأغنية من كلمات أدهم معتز، ألحان تامر علي، وتوزيع موسيقي لأحمد وجيه، وتتناول كلماتها مشاعر الخذلان والفقد بأسلوب وجداني. وتقول كلمات الأغنية: «سيبتك تقول عليّ حاجات ماكنتش فيّا، سيبتك تجيب اللوم عليّ وفضلت برضو شاريك، ضيّعت فيّا روحي معاك ليه زادت جروحي ده أنا كنت ليك، أنا كان طموحي إزّاي في يوم أرضيك، من حبّي فيك أذيتني وجعتني بيك لقيتني عايش حكاية غيرتني والفضل يرجع ليك».

وربط الكثير من الجمهور بين اسم وكلمات الأغنية وبين علاقته بطليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب، ورأى البعض الآخر بأنه تلميح واضح إلى تجربته الشخصية السابقة مع شيرين عبدالوهاب، خصوصا أن حسام حبيب أكد من قبل أن ألبومه الجديد يحمل الكثير من التفاصيل الخاصة بمحن ومغامرات حياته الشخصية خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن عاد حسام حبيب إلى الغناء بعد غياب 8 سنوات، وتعد أغنية «كدابة»، آخر أعماله الغنائية التي طرحها العام الماضي، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان أمين نبيل، وتوزيع إسلام رفعت.