وعلى الرغم من الجدل الذي أثارته تصريحاتها حول الخيانة، إلا أن مارتا حامد حرصت على توضيح طبيعة علاقتها بطليقها فائق حسن الذي يرتبط حاليًا بالفنانة السورية أصالة نصري، وأكدت مارتا أن علاقتهما لا تزال جيدة ومستقرة، خصوصا في ما يتعلق بتربية أبنائهما المشتركين.
وشددت على أن مصلحة الأبناء هي الأولوية القصوى التي تجمعها بفائق، مشيدة بدوره كأب حنون ومسؤول، ووصفت اهتمامه الدائم بتفاصيل حياتهم، وحرصه على راحتهم النفسية والدراسية، مما يعكس تقديرها لدوره الأبوي.
وأوضحت بشكل صريح أنها لا تربطها أي صلة بالفنانة أصالة نصري، وأكدت أنها لا تستمع إلى أغنياتها ولا تجمعهما أي علاقة شخصية، مما يدل على أن علاقتها بفائق حسن تقتصر على الجانب الأبوي المشترك المتعلق بأبنائهما فقط، ولا تمتد لتشمل زوجته الحالية.
وأدت هذه التصريحات إلى انقسام في آراء الجمهور، حيث رأى البعض أنها محاولة من مارتا لتسليط الضوء على تجربة ماضية ربما تكون قد عاشتها، بينما اعتبرها آخرون حديثًا مبهمًا قد يكون الغرض منه إثارة الجدل وجذب الانتباه.