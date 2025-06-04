أشعلت الفنانة العراقية مارتا حامد وزوج أصالة فائق حسن التريند، وانتشرت موجة من التساؤلات والجدل بعد تصريحاتها الأخيرة التي أدلت بها في لقاء إعلامي، وتناولت مارتا خلال حديثها قضية الخيانة بشكل قاطع، مما دفع الجمهور والمتابعين إلى التكهن حول طبيعة هذه التصريحات وما إذا كانت تحمل في طياتها إشارة إلى تجربة شخصية سابقة أم أنها مجرد حديث عام عن هذا المفهوم.

وتصدر اسم مارتا حامد وزوج أصالة التريند وذلك بعد لقائها التلفزيوني مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، وحديثها عن رفضها التام لأي تبرير للخيانة، مؤكدة أن هذا الفعل لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، وهذا الموقف الحاسم أثار فضول الكثيرين، خصوصا أن مارتا لم تحدد ما إذا كانت تتحدث عن تجربة شخصية مرت بها، أو أنها تتناول الموضوع من منظور عام.