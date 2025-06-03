احتفلت نجمة فيلم (The Edge of Seventeen) الممثلة والمغنية الأمريكية هايلي ستاينفيلد بزفافها على لاعب كرة القدم الأمريكية الشهير جوش ألين في ولاية كاليفورنيا يوم السبت (31 مايو).

النجمة العالمية الشهيرة هايلي ستاينفيلد البالغة من العمر 28 عاماً ونجم الدوري الأمريكي (NFL) لاعب نادي بوفالو بيلز جوش ألين البالغ من العمر 29 عاماً أعلنا خطوبتهما في منشور عبر إنستغرام في نوفمبر الماضي.

واختارت النجمة السينمائية والمغنية ذات الحضور اللافت، هايلي ستاينفيلد، أن تتشارك هذه اللحظة مع شريكها اللاعب جوش ألين، ضمن أجواء عائلية دافئة اقتصرت على الأصدقاء المقربين فقط.





فستان كلاسيكي وبدلة سوداء

بدت هايلي ستاينفيلد فاتنة بفستان زفاف أبيض ذي طابع كلاسيكي، مميّز بقصّة طويلة، وقد نسّقت هايلي فستانها مع قفّازي أوبرا وطرحة شفّافة طويلة عزّزت الطابع الكلاسيكي. كذلك، زيّنت ستاينفيلد أذنيها بقرطين صغيرين تمّ ترصيعهما بالألماس واللؤلؤ. أما جوش فبدا أنيقاً ببدلة رسميّة سوداء اتسمت أيضاً بالكلاسيكيّة، نسّقها مع قميص باللون الأبيض برزت فيه أزرار سوداء صغيرة. كذلك، زيّن العريس ياقة القميص بعقدة فراشة سوداء، وزيّن جيب سترته الأعلى من الجانب الأيسر بـ«بروش» بلون قميصه.





وأعربت ستاينفيلد عن سعادتها لأن ألين حرص على ارتداء ملابس مناسبة لهذه المناسبة. وقالت: «أنا ممتنة جداً لأنه فعل ذلك بهذه الطريقة التي جعلتني أبدو بمظهر جيد، ولدينا هذه الصور التي سنعتز بها لبقية حياتنا، ولن أضطر للتساؤل: ماذا كنت أرتدي؟».

ووصف ألين مدى فخره بستاينفيلد بعد دورها الرئيسي في فيلم «الخطاة»، وهو فيلم رعب وأكشن من تأليف وإنتاج وإخراج رايان كوغلر، والذي نال استحسان النقاد، وقال: «أنا متحمس جداً لها وفخور بها». وأضاف: «يحظى الفيلم بتقييمات رائعة، وهو فيلم رائع، لذا شاهدوه».

بعيداً عن فلاشات الإعلام

ورغم غياب التغطيات المباشرة في حفل الزفاف، إلا أن بعض الصور التُقطت من مسافات بعيدة ونُشرت على منصات التواصل الاجتماعي، ما أتاح لمحبي الثنائي لمحة عن أجواء الحفل. القاعة خلت من الهواتف المحمولة والكاميرات، التزاماً برغبة العروسين في الحفاظ على خصوصية المناسبة.





يذكر أن ألين أحد أفضل اللاعبين في دوري كرة القدم الأمريكية، وقد وقّع عقداً لمدة ست سنوات مع فريق بافالو بيلز بقيمة 330 مليون دولار أمريكي في مارس. ومع ذلك، فهو سعيد بترك مواهبه الرياضية جانباً لنجاح ستاينفيلد التمثيلي. وقال: «أنا هنا فقط أحاول دعمها بكل طريقة ممكنة».

فيما تعد هايلي ستاينفيلد إحدى نجمات السينما، فقد سطع نجمها في فيلم عزم حقيقي (2010)، حيث ترشحت بسببه لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة وجائزة BAFTA لأفضل ممثلة في دور رئيسي. وفي 2013 لعبت دور جولييت في فيلم روميو وجولييت وبترا أركانين في لعبة إندر، وشاركت ستاينفيلد في بطولة فيلم «الخطاة»، وقالت إنها تعلمت الكثير عن نفسها وعائلتها خلال تصوير الفيلم، الذي تدور أحداثه في جنوب الولايات المتحدة خلال ثلاثينيات القرن الماضي.

وقالت: «أود أن أقول إنني تعلمت الكثير عن نفسي من خلال ماري وحتى أكثر عن تاريخ عائلتي.. لقد أجريت العديد من المحادثات المذهلة مع والدتي حول عائلتها وحول والدها، جدي، والذي أتمنى كل يوم -بسبب هذا الفيلم ولأسباب أخرى كثيرة- أن أتمكن من الاتصال به وطرح جميع الأسئلة عليه». وكانت هايلي ستاينفيلد ولدت في حي تارزنا الراقي في لوس أنجليس، لأب يدعى بيتر ستاينفيلد وهو مدرب لياقة بدنية، وأُمّ تعمل مهندسة ديكور وتُدعى شيري.

من جهتهم، تفاعل جمهور نادي بوفالو بيلز عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع المناسبة، معتبرين أن «خاتم الزواج» قد يكون دافعاً إضافياً لألين للفوز بـ«خاتم البطولة». أما جمهور هايلي ستاينفيلد، فعبّر عن إعجابه باتحاد شخصيتين تنتميان إلى عالميْن متباينين، يجمع بينهما التفاهم بعيداً عن الصخب.