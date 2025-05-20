انطلق تصوير أحدث الأعمال السينمائية «بنات فاتن» الذي يضم يسرا وباسم سمرة وهدي المفتي وغيرهم من النجوم، من إخراج محمد ناير. وانتهى صناع الفيلم من تصوير الأسبوع الأول داخل أحد المناطق الشعبية بالقاهرة.

كما يقوم الصناع بالتصوير في العديد من اللوكيشنات المختلفة هذه الفترة لاستكمال باقي أحداث العمل والمشاهد التي تجمع أبطال الفيلم، استعدادًا لطرحه في السينمات الفترة المقبلة.

يضم فيلم بنات فاتن، كلاً من النجمة يسرا، والفنانة هدي المفتي، والفنان باسم سمرة، والفنان السوداني مصطفي شحاتة، والفنانة السودانية إسلام مبارك، والفنان حمدي هيكل، وغيرهم من النجوم الشباب.

كما يظهر النجم الشاب حسن مالك ضيفَ شرف ضمن الأحداث، والعمل من تأليف أمينة مصطفي ومدير التصوير بيشوي روزفلت، وإخراج محمد نادر، ومن المقرر تحديد ميعاد عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصوير جميع أحداث العمل.

وعلى جانب آخر، تعاقدت يسرا أخيرًا على تصوير فيلم «الست لما»، الذي يضم كلاً من انتصار، درة، ياسمين رئيس، دنيا سامي، رانيا منصور، محمود البزاوي وآخرين، ومن تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي.

وغابت يسرا عن المشاركة في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2025، وكان آخر أعمالها مسلسل «100 حمدالله ع السلامة»، الذي عرض في رمضان 2023، من تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، وشارك في العمل كل من شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، أدم الشرقاوي، سماء إبراهيم وآخرين.