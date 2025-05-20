أكد الفنانة المصرية القديرة ليلى علوي، أنها تخوض تجربة سينمائية جديدة خلال الفترة المقبلة دون كشف التفاصيل الأخرى، بجانب حديثها عن سبب ابتعادها عن المشاركة في الأعمال الدرامية.

وقالت ليلى علوي في تصريح خاص لـ«عكاظ»، إنها تعاقدت على فيلم سينمائي جديد سيكون مفاجأة للجمهور تجسد من خلال دور جديد لم تقدمه من قبل في مشوارها الفني، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وأضافت ليلى علوي أن سبب ابتعادها عن الأعمال الدرامية يرجع لعدم وجود نص سيناريو يشجعها كفنانة للعودة إلى الدراما مجددًا، لافتة أن كل ما عرض عليها كان غير مناسب لمشوارها الفني.

ليلى علوي غابت عن موسم رمضان الماضي لعام 2025، مع اهتمامها في الفترة الماضية بتقديم أفلام سينمائية، إذ يعد فيلم «المستريحة»، آخر أعمالها السينمائية التي عرضت أخيرًا، ويضم العمل كلاً من بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا، ومن تأليف محمد عبدالقوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

وفي الدراما، يعد مسلسل «دنيا تانية»، آخر أعمال ليلى علوي، الذي عرض في موسم دراما رمضان لعام 2022، وحصد العمل إشادات واسعة من الجمهور حينها، وضم المسلسل كلاً من مي سليم، مجدي كامل، أشرف زكي، وفاء صادق، فراس السعيد، سيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، إبراهيم الصباغ، إشراف على الكتابة أمين جمال، إخراج أحمد عبد العال.