أصدر نقيب الفنانين السوريين الفنان مازن الناطور، تعميمًا رسميًا بمنع أي فنان من مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص مسبق أو عقد مصدّق من النقابة، ويأتي ذلك ضمن خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى إعادة هيبة النقابة وتنظيم العمل الفني في البلاد.

وجاء في التعميم، الذي نُشر على الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن وزارة الداخلية السورية أبدت استعدادها الكامل للتعاون مع النقابة في ضبط المخالفات، حيث ستتم متابعة أي حالة مزاولة غير قانونية بناءً على كتاب رسمي من النقيب، أو من يفوضه مجلس النقابة أو الفروع التابعة لها.



ويأتي هذا القرار استكمالًا لتوجهات النقيب مازن الناطور الإصلاحية، إذ عبّر في وقت سابق عن نيته تنفيذ تغييرات إيجابية في عمل النقابة، مؤكدًا عبر منشور على حساباته الرسمية «أعدكم أن تكون نقابة الفنانين في سورية مصدر فخر لكل فنان يعتز بوطنه، ويؤمن بأن سورية ستعود إلى الصدارة كقلبٍ نابض للعالم».