فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، أخيراً، أنباء عن انفصال الفنانة المصرية شيماء سيف للمرة الثانية عن زوجها المنتج محمد كارتر، اختارت سيف الرد بأسلوب عملي نشرت صورة تجمعها بزوجها عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي في «إنستغرام».

وأرفقت شيماء سيف الصورة بتعليق: «حبيبي ربنا يخليهولي يا رب»، في إشارة واضحة إلى استقرار علاقتهما الزوجية، ونفي ما تم تداوله من أنباء حول انفصالهما.

جاء هذا الرد بعد أيام من ملاحظات المتابعين قيام شيماء بإلغاء متابعة زوجها عبر «إنستغرام»، إضافة إلى حذف عدد من الصور التي جمعتهما، ما فتح باب التأويلات والشكوك حول توتر العلاقة بينهما.

وساهمت شيماء في تغذية هذه التكهنات من خلال منشور سابق عبر خاصية القصص كتبت فيه: «الندل لو كشفته يبجح، ولو واجهته يقبح، ولو بعدت عنه يلقّح ويشوف عدوك فين ويقعد معاه ويسبّح»، وهو ما فسّره البعض على أنه رسالة مبطنة تعكس أزمة عاطفية تمر بها.

وكانت شيماء أعلنت في فبراير الماضي انفصالها عن محمد كارتر، قائلة: «قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا المعوض بإذن الله». إلا أن المنتج محمد كارتر عاد بعدها ليعلن عودتهما، ناشرًا صورة تجمعهما وكتب: «اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا.. حبيبتي رجعت لحضني».

على الصعيد الفني، شاركت شيماء، أخيرًا، في بطولة مسلسل «إش إش» الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، إلى جانب مي عمر، انتصار، ماجد المصري، وهالة صدقي. كما خاضت تجربة إذاعية من خلال مسلسل «كدبة بيضا»، وشاركت في مسرحية «ملك والشاطر» ضمن فعاليات موسم الرياض.