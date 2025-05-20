فاجأ مهرجان «كان» النجم العالمي دينزل واشنطن بمنحه السعفة الذهبية الفخرية قبل عرض فيلمه الجديد «Highest 2 Lowest».

شهد مسرح لوميير لحظة تاريخية، بظهور النجم الأمريكي الكبير دينزل واشنطن لحضور العرض الأول لفيلم «Highest 2 Lowest»، أحدث أعمال المخرج سبايك لي، المشارك في المسابقة الرسمية.

الحدث الأبرز في السهرة كان منح دينزل واشنطن السعفة الذهبية الفخرية، تقديرًا لمشواره الفني الطويل والمميز، الذي حفِل بالأدوار المؤثرة في التمثيل والإخراج والإنتاج. وبتاريخه الذي توّج بحصوله على جائزتي أوسكار.

ظهور دينزل واشنطن على السجادة الحمراء ثم في قاعة العرض، كان بمثابة مفاجأة سعيدة لعشاق الفن السابع، إذ قوبل بترحيب استثنائي وتصفيق حار استمر دقائق عدة، في لحظة مؤثرة عبّرت عن حجم التقدير والاحترام لهذا الفنان الكبير.

وجذب الفيلم الجديد «Highest 2 Lowest»، أنظار النقاد والجمهور على حدٍّ سواء، لا سيما مع التعاون المتجدد بين سبايك لي ودينزل واشنطن، الثنائي الذي قدّم سابقًا أعمالًا سينمائية خالدة.