أقامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد نقابة الموسيقيين في مصر اعتراضاً على قرار النقابة الصادر في 16 مارس الماضي بمنعها من الغناء في مصر، بناءً على شكوى تقدّم بها مدير أعمالها السابق خالد التهامي.

وطالب محامي الفنانة اللبنانية الدكتور هاني سامح، بإلغاء قرار منع هيفاء من الغناء في مصر، وعزل النقيب مصطفى كامل من منصبه، وتشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.

وأشار في طلبه إلى أن قرارات النقيب تعكس ممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مستنداً إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين إلى النقابة.

وقد قرّرت الدائرة الثالثة في مفوضية مجلس الدولة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 25 (مايو) الجاري.