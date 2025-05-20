يصدر فنان العرب محمد عبده بعد غد (الخميس) ألبوما غنائيا جديدا بعنوان «الوفاء للبدر»، يتزامن صدوره مع الذكرى السنوية الأولى لرحيل الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن.

ويتضمن الألبوم 5 أغانٍ جميعها من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، فيما تناوب على توزيعها موسيقياً كل من يحيى الموجي، عصام الشرايطي، أمير عبد المجيد، ووليد فايد.

وكشفت شركة «روتانا» تفاصيل أغاني الألبوم الجديد، وأشارت إلى أن الأغنية الأولى ستكون باسم «أحد سأل عني»، وهي قصيدة للشاعر الراحل يعود إصدارها لأكثر من ربع قرن.

وسيكون محمد عبده هو الفنان الثاني الذي يغني القصيدة بعد أن قدمتها الفنانة سميرة سعيد في نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

وتحمل باقي الأغاني أسماء: «قالت قصيدك ليل»، «يا صاحبي طالت»، «لليل حارس»، و«الشفق».

وبالتزامن مع إطلاق الألبوم في 22 مايو يستعد محمد عبده لإحياء حفلين غنائيين مميزين، الأول في 23 مايو بمدينة العلا، والثاني في 9 يونيو بمدينة الخبر على مسرح الظهران إكسبو، ضمن حفلات عيد الأضحى التي تشهد مشاركة نخبة من نجوم الغناء في المملكة.