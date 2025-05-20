حسم الفنان المصري مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، حقيقة منع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب من الغناء في مصر، والتي ترددت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكد مصطفى كامل في تصريح خاص لـ«عكاظ» حقيقة الأنباء المتداولة حول صدور قرار من النقابة بمنع شيرين عبدالوهاب من الغناء في مصر، موضحاً أن كل تلك الأقاويل عارٍ تماماً من الصحة ولم يصدر أي قرار رسمي من النقابة بالمنع أو الإيقاف تجاه شيرين. وأعرب كامل عن استيائه من خروج تلك الشائعات وعدم صحتها بشأن منع النقابة شيرين عبد الوهاب من الغناء في مصر، لافتا إلى أن النقابة تسعى إلى تعزيز دورها بدعم النجوم والمواهب النادرة مثل صوت النجمة شيرين عبد الوهاب العذب وليس منعهم.

وفي وقت سابق، حرّر محامي شيرين عبد الوهاب محضرًا بقسم شرطة البساتين ضد مدير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم اتهامه بالاستيلاء على هذه الصفحات ورفضه إعطائها كلمات المرور الخاصة بها، وطالبها بأموال إضافية.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب، حصدت إشادات واسعة بعد تقديمها إعلانها الأخير في موسم رمضان الماضي لعام 2025، بأغنية «الدنيا فيها أكتر»، حيث شاركت ابنتها لأول مرة برفقتها خلال الإعلان. كما أعلن ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب في وقت سابق، انتهاء أزمتها وإلغاء تعاقدها مع شركة روتانا بشكل نهائي، بعد أن قامت بسداد قيمة الشرط الجزائي لشركة الإنتاج أخيرا، مطالبة الشركة بدفع تعويض قدره 2 مليون جنيه عن ما حدث.