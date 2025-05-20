رحلت عن عالمنا الفنانة السورية فدوى محسن عن عمر يناهز 84 عامًا، وفقًا لما أعلنت نقابة الفنانين في سورية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، دون الكشف عن أسباب الوفاة.

ونعت النقابة الراحلة فدوى محسن مشيدة بمسيرتها الفنية الحافلة بالإنجازات، التي أثرت الذاكرة الجمعية وأسعدت الجماهير على امتداد الوطن العربي، مشيرة إلى أنها ستوافي الجمهور بتفاصيل موعد التشييع والدفن لاحقًا، لتمكينهم من توديعها وتقديم واجب العزاء.

يذكر أن فدوى محسن وُلدت في 26 فبراير 1941 بمدينة دير الزور، وبدأت مسيرتها الفنية في منتصف الثمانينات، ومن ثم حققت شهرة واسعة من خلال مشاركتها في مسلسل «طرابيش» عام 1992، الذي شكل نقطة انطلاقها الحقيقية.

وتعد فدوى محسن واحدة من أبرز الفنانات السوريات اللواتي ارتبطت أدوارهن في ذاكرة المشاهد السوري بحضور متنوع بين المسرح والتلفزيون، حيث شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، أبرزها دورها في مسلسل «باب الحارة»، حيث جسدت شخصية «أم إبراهيم» في عدة أجزاء، التي أحبها الجمهور.

في السينما، ظهرت محسن في الفيلم السوري أمينة عام 2018، الذي عكس معاناة النساء في بيئات صعبة، وشاركت فيه إلى جانب الفنانة نادين خوري رغم حضورها المؤثر.

غابت فدوى محسن في السنوات الأخيرة عن بعض المواسم الدرامية لأسباب صحية وشخصية، واتسمت طريقة أداء فدوى محسن بالبساطة والواقعية، بعيداً عن التكلف أو المبالغة، متبعة مدرسة التمثيل القديمة التي نشأت عليها.