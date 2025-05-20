فاجأت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها بظهور صادم، وتغيُّر في ملامحها أثناء حرصها على حضور العرض المسرحي «كله مسموح»، دعماً للفنانة اللبنانية كارول سماحة التي تقدم العرض الذي أقيم على مسرح كازينو لبنان، بعد أسبوع من وفاة زوجها.

وظهرت إليسا بملامح صادمة، إذ بدا على ملامحها تغيُّر كبير، أثار تساؤلات الجمهور وأصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما إذا كان سبب ذلك إجراؤها عملية تجميل، أم أن مرضها بالسرطان تسبب في تغيُّر شكلها.

وتعرضت إليسا للعديد من الانتقادات لدى الجمهور بعد تغيُّر ملامحها، وانقسمت الآراء ما بين دعم البعض ظناً أن ذلك التغيُّر بسبب آثار إصابتها بمرض سرطان الثدي، والبعض الآخر انتقد ظهورها وتغيُّر ملامحها بسبب كثرة خضوعها لعمليات التجميل.

وفي أول رد فعل لها بعد موجة التنمر التي تعرضت لها أخيراً، شاركت إليسا جمهورها بمجموعة صور وفيديوهات جديدة ظهرت فيها بإطلالة جذابة أثناء تجولها في أحد شوارع العاصمة بيروت، عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام».

ما هو مرض الفنانة إليسا؟

في 2018 فاجأت الفنانة اللبنانية جمهورها ومحبيها بإعلان إصابتها بسرطان الثدي في أغنيتها المصورة «إلى كل اللي بيحبوني»، وكشفت إليسا عن مراحل العلاج الصعبة والدعم الذي تلقته من عائلتها وأصدقائها وجمهورها، مؤكدة أن الأمل لم يفارقها طوال فترة مرضها.

يُذكر أن إليسا شاركت في موسم رمضان 2025 من خلال غنائها تتر مسلسل «وتقابل حبيب»، من بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وكريم فهمي، وخالد سليم، وآخرين من نجوم الفن، والأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.