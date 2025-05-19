علق الفنان المصري أمير كرارة، على ظهوره بشكل مفاجئ في نهاية أحداث فيلم «المشروع X»، بطولة الفنان المصري كريم عبدالعزيز، المقرر عرضه بجميع دور العرض المصرية 21 مايو القادم، وبتاريخ 5 يونيو 2025 في دول الخليج والعالم.

وقال أمير كرارة في تصريح خاص لـ«عكاظ»، إن ترشيحه للدور بشكل مفاجئ في نهاية العمل جاء عن طريق المخرج بيتر ميمي، الذي جمعتهما سوياً سلسلة نجاحات كثيرة من قبل، مشيراً إلى أنه يتوقع نجاحاً كبيراً لفيلم «المشروع X» في إيرادات شباك التذاكر وقت طرحه بالسينمات بمصر والوطن العربي.

وأضاف كرارة أنه يفضل دائماً التواجد في عمل متكامل وهذا ما تحقق في فيلم «المشروع X»، بجانب أنه أول فيلم عربي يُعرض بـ4 تقنيات مختلفة هي IMAX و4DX وDolby وScreenX، ليقدم تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة على مستوى الإنتاج العربي.

ورداً على احتمالية تقديم جزء ثانٍ من العمل بعد ظهوره في مشهد نهاية الفيلم، أكد الفنان المصري أنه من الممكن أن تكون هناك خطة لجزء ثانٍ وأنه يرحب بالفكرة، ولكن الأمر متروك للشركة المنتجة ولا يوجد شيء رسمي حتى الآن.

وفي وقت سابق، استأنف أمير كرارة تصوير مشاهده في مسلسل «ظروف غامضة»، الذي يجمعه رفقة الفنانة المصرية آية سماحة، نبيل عيسى، أحمد عبدالحميد، محمد مولا، والعمل من تأليف محمد ناير، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سينرجي.