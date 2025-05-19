في أمسية حملت عبق الذاكرة البصرية ووهج التوثيق، دشّن الفنان التشكيلي الرائد أحمد فلمبان كتابه الجديد «الفن التشكيلي السعودي في ذكرى التسعين»، وذلك في جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، بحضور نخبة من المثقفين والفنانين والنقاد.

وثمّن الدكتور عبدالله دحلان مكانة الفنان فلمبان، واصفاً إياه بـ«أحد أعمدة الفن التشكيلي في المملكة»، مؤكداً أهمية توثيق الحركة الفنية كجزء من الوعي الثقافي الوطني.

الكتاب يُعد إضافة نوعية للمكتبة الفنية السعودية، إذ يوثّق مسيرة الفن التشكيلي المحلي خلال النصف الثاني من القرن العشرين، ويتتبّع تحولات المشهد الفني السعودي، من نشأة المؤسسات والمعارض حتى وصول الفن السعودي إلى المنصات العالمية.

وضمّ الإصدار السير الذاتية لـ671 فناناً وفنانة، إضافة إلى قاعدة بيانات شاملة لـ18695 فناناً، وتوثيق خاص لـ68 فناناً راحلاً، في محاولة جادّة لحماية الذاكرة التشكيلية من الاندثار في ظل غياب مراجع رسمية.

وخلال كلمته، أكد فلمبان أن هذا العمل يمثل حصيلة سنوات من البحث والتوثيق، وشكلاً من أشكال الوفاء للفن السعودي وروّاده، مشدداً على أهمية التوثيق في تعزيز الهوية الثقافية ورفد الذاكرة الوطنية.

واختُتمت الأمسية بعزف للموسيقار مدني عبادي، الذي أضفى لمسة موسيقية راقية على أمسية احتفت بالفن والكلمة والتاريخ.