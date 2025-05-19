أطلقت هيئة الموسيقى المرحلة الثالثة من برنامج «طروق السعودية»، الذي يهدف إلى صون الموروث الموسيقي والأدائي من خلال حصر وتوثيق علمي متكامل يتضمن خمسة فنون موسيقية في المنطقتين الشرقية والغربية، تتضمن فن الصوت، وفن الصهبة، وفن الدانات، وفن الينبعاوي، وفن المجس. ويأتي ذلك التوثيق لضمان استمرارية التراث الموسيقي السعودي وتناقله بين الأجيال، مما يعزز الهوية الثقافية السعودية عن طريق إظهار التنوع الموسيقي الغني، وإبراز دوره في تشكيل الموروث الثقافي السعودي.

وتتضمن هذه المرحلة إجراء بحوث مكتبية، وحصراً ميدانياً لتوثيق الفنون الموسيقية المختارة، وتعتمد في أساسها على منهجية «دليل توثيق التراث الثقافي وأرشفته الرقمية» الصادر عن وزارة الثقافة، والالتزام بمعايير منظمة اليونسكو لدراسة الخصائص الموسيقية والثقافية والاجتماعية لتلك الفنون، وحفظها وفق أعلى معايير التوثيق.

وتعكف الهيئة من خلال البرنامج على تسجيل وتصوير الفنون الموثّقة، وإنتاج مواد مرئية، وسمعية، ومكتوبة؛ لتوفير مصدر متكامل وموثوق للباحثين والدارسين في مجال العلوم الموسيقية، والإسهام في إثراء المحتوى البحثي والدراسات الثقافية، وتشمل هذه المواد التدوين الموسيقي، والتدوين الحركي، والأفلام الوثائقية، والفيديوهات الأدائية لكل فن.

وبالتعاون مع هيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة التراث، ومركز ذاكرة الثقافة، أنجزت الهيئة عدة مراحل من برنامج «طروق»، شملت توثيقاً لفن المجارير، وجولات حصر وتوثيق شامل للفنون الموسيقية والأدائية في منطقتي عسير والباحة، وأنتجت خلال تلك المراحل ما يزيد على 10 آلاف مادة توثيقية، ووفرت بعضها للجمهور عبر نشر 59 فيلماً وثائقياً على منصة شاهد.

ويهدف برنامج «طروق السعودية» في مختلف مراحله إلى الحفاظ على التراث الموسيقي السعودي وتوثيقه بمختلف ألوانه وخصائصه من ألحان وإيقاعات، وإبراز الفنون الموسيقية المتنوعة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وتسليط الضوء على دور الفنون الموسيقية في تشكيل الموروث الثقافي السعودي، والتوثيق بناءً على منهجية دليل توثيق التراث الثقافي وأرشفته بما يتماشى مع معايير اليونسكو، وإثراء المحتوى البحثي والدراسات الموسيقية بمصادر علمية مرئية مسموعة.