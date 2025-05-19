كرّم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، أمس (الأحد)، الفنانة القديرة حياة الفهد ضمن فعاليات يوم المرأة الكويتية.

وشارك الفنان خالد المظفر صورة له مع الفنانة حياة الفهد وصوراً أخرى لها أثناء التكريم، وكتب: «في يوم المرأة الكويتية، تكريم سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد».

وتابع المظفر: «إذا أردت أن تعرف مدى رُقي أمّة فانظر إلى نسائها. ‏إذا أردت أن تبني أمّة فابدأ بنسائها. وإذا أردت أن تهدم حضارة فابدأ بنسائها كل عام والمرأة الكويتية مصدر فخر في كل المجالات».

وكان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قد أعلن حفل تكريم عدد من النساء الكويتيات تحت عنوان «قصة نجاح.. نماذج مشرقة للمرأة الكويتية» بمناسبة يوم المرأة الكويتية، الذي أقيم في مسرح مكتبة الكويت الوطنية.