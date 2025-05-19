يحقق قسم شرطة الشيخ زايد في البلاغ، الذي تقدم به مساعد مهندس زراعي اتهم من خلاله مي وسارة، ابنتي الفنان المصري الراحل نور الشريف، بالاستيلاء على مبلغ مليون جنيه مقدم شراء قطعة أرض دون إتمام البيع أو إعادة المبلغ.

وحسب ما ورد في البلاغ، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على شراء قطعة أرض مملوكة للشقيقتين في منطقة نزلة البطران بالهرم مقابل 31 مليونًا و500 ألف جنيه.

وأكد مقدم البلاغ سداد مبلغ مليون جنيه عربونًا لحجز الأرض، على أن يتم دفع باقي المبلغ عند الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

لكن وفقًا لأقواله، فوجئ بتراجع مي وسارة عن إتمام الصفقة دون إبداء أسباب واضحة، ورفضهما إعادة المقدم، ما اعتبره إخلالًا بالعقد وتصرفًا غير قانوني، دفعه للجوء إلى الشرطة.

وعقب تلقي البلاغ، بدأت الجهات الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة.