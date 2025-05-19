أعربت الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن سعادتها بالمشاركة في فيلم «المشروع X» بطولة كريم عبدالعزيز، مشيرة إلى أن الفيلم يحمل العديد من الأسرار التي تناقش لأول مرة عن القدماء المصريين. وقالت لـ«عكاظ»: «تحمست لأداء الدور فور عرضه علي لوجود سيناريو مكتوب بشكل احترافي على يد المؤلف والمخرج بيتر ميمي، الذي كشف الكثير من الجوانب المختلفة عن الحضارة الفرعونية بالفيلم».

وأضافت صبري، الفيلم مختلف على جميع الأصعدة بداية من السيناريو، مشيرة إلى أن بيتر ميمي مخرج يتبع نظام سياسة الإخراج العالمي، لذلك تشرفت بالتعاون معه في الفيلم.

وعن تعاونها مع كريم عبدالعزيز، أوضحت ياسمين صبري أنها سعيدة بتلك التجربة فهو نجم بمعنى الكلمة وتعلمت منه الالتزام واحترام المواعيد والمحافظة على طاقة الممثلين حوله، بالإضافة إلى أنه ممثل مبدع.

وأشادت ياسمين بقصة فيلم «المشروع X»، ووصفت العمل بالعالم المشوق في تاريخ القدماء المصريين الكثير من الخيال الذي يجعلك تستكشف الكثير من الأسرار في الحضارة المصرية.