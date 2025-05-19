خطف أحفاد الزعيم الفنان عادل إمام، أنظار الجمهور بعد ظهورهم، مساء أمس، في العرض الخاص لفيلم «المشروع X»، بطولة الفنان المصري كريم عبدالعزيز.

ويعد هذا الظهور الأول لأبناء المخرج المصري رامي إمام نجل الزعيم بعد فترة ابتعاد طويلة عن الساحة الفنية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

واحتفل الوسط الفني، أخيراً، بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 85 وحرص النجوم على نشر صور تجمعهم به، متمنين له دوام الصحة والعافية والتوفيق.

وعلى جانب آخر، غاب الزعيم عادل إمام عن الساحة الفتية لفترة طويلة دون الظهور أو المشاركة في حدث فني، وقرر أن يقضي معظم أوقاته وسط أحفاده والمقربين في هدوء تام بعيداً عن الساحة الفنية والإعلام.

ويعد مسلسل «فلانتينو»، آخر أعمال عادل إمام الدرامية، الذي عُرض في موسم رمضان 2020، ودارت أحداثه حول نور عبدالحميد الشهير بـ فلانتينو، الذي يمتلك هو وزوجته عفاف، سلسلة مدارس يطلق عليها اسم مدارس فلانتينو، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث العمل.