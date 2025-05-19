كشف الفنان المصري أحمد العوضي تعاقده على مسلسل جديد في رمضان القادم لعام 2026، بجانب تحضيره أيضاً لتجربة سينمائية جديدة بالفترة القادمة.

وقال العوضي، خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، إنه سيتواجد في موسم منافسة رمضان لعام 2026 بمسلسل مختلف وقصة جديدة ستكون مفاجأة للجمهور، مشيراً إلى أنه يعكف على التحضيرات الأولية للعمل قريباً للوقوف على الخطوط الدرامية العريضة للمسلسل.

وأشار العوضي إلى أنه تعاقد على فيلم جديد من نوعية الأعمال الرومانسية الممزوجة بقصة اجتماعية، لافتاً إلى أنه سيبدأ التصوير بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكشف العوضي عن مشروعه الجديد الذي كان يحلم بتحقيقه منذ سنوات، قائلاً: «الحمدلله قربت أنتهي من تحقيق واحد من أهم أحلامي وهو افتتاح مكان خاص لتدريب الـ«كيك بوكسينج»، وسيكون لجميع الفئات العمرية».

أعمال أحمد العوضي

وخاض أحمد العوضي الموسم الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل «فهد البطل»، الذي شارك فيه كل من: ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، عصام السقا، حمزة العيلي، محمود البزاوي، عايدة رياض، صفوة، يارا السكري، وآخرين، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

وفي السينما عرض له عام 2024 فيلم الإسكندراني، إخراج خالد يوسف، ويشارك في العمل كل من: زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، رحاب الجمل، محمد رضوان، عصام السقا، وغيرهم من الفنانين.

ودارت الأحداث في قلب محافظة الإسكندرية، حيث يجسد العوضي شخصية بكر الإسكندراني، ويمر بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته، فيقرر السفر إلى الخارج بحثاً عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجدداً.