حسم كريم الشناوي، مخرج مسلسل «لام شمسية»، حقيقة جدل وجود جزء ثان من العمل، الذي تم عرضه بموسم رمضان الماضي لعام 2025، وقدمت بطولته الفنانة أمينة خليل، والفنان أحمد السعدني، وغيرهما من نجوم الفن.

وأوضح الشناوي خلال استضافته في برنامج «ضيفي»، تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، أنه لا يفضل تقديم أجزاء ثانية من أعماله الفنية، مشيراً إلى أنه إذا فكر في هذا الأمر سيكون من المحتمل بعد 7 سنوات من تقديم الجزء الأول من العمل.

وأكد الشناوي في حديثه: «أنا مبحبش الأجزاء الثانية، ممكن بعد 7 سنوات مثلاً أعمل جزء ثاني، لكن في العموم مبحبش أضغط على العمل عشان أطلع منه فكرة جزء ثاني، كمان أنا معنديش طاقة للأجزاء الثانية».

ينتمي مسلسل «لام شمسية» لنوعية أعمال الـ15 حلقة، والعمل من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، سعيد سلمان، الطفل علي البيلي، ومن تأليف مريم نعوم وورشة سرد، وإخراج كريم الشناوي.

يتناول مسلسل «لام شمسية» عدداً من القضايا الاجتماعية، منها علاقات الزواج غير الصحية، والتحرش الجنسي بالأطفال، وضرورة التوعية بهذا الأمر رغم حساسية القضية حتى لا تتمكن الشكوك من خلق صراعات نفسية واجتماعية تؤثر على الجمهور وتؤدي إلى قرارات تؤثر على مصير العائلات.