أكد الفنان المصري كريم عبد العزيز أنه استغرق 9 شهور في تصوير فيلمه الجديد «المشروع X» بسبب السفر لأكثر من دولة، متمنياً أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

والتقت صحيفة «عكاظ» كريم عبد العزيز، خلال تواجده بالعرض الخاص للفيلم، الذي أقيم أمس لأول مرة في دار الأوبرا المصرية، حيث قال: «فكرة العمل تعتمد على الحضارة المصرية والعالم الفرعوني الذي لا ينتهي، وهذا أكثر ما شجعنى لتقديم الفيلم».

وأوضح كريم عبد العزيز أن المصريين يمتلكون مخزوناً كبيراً من التاريخ النادر لا بد من تسليط الضوء عليه في الأعمال السينمائية، لافتاً إلى أن السيناريو نال إعجابه عندما عُرض عليه من المؤلف بيتر ميمي، الذي يشهد هذا الفيلم التعاون الخامس بينهما.

وأشار كريم عبد العزيز إلى أن الدور الذي يلعبه جديد ومختلف عما قدمه من قبل في أعماله السابقة، لافتاً إلى أنه يحرص على التغيير دائماً في أعماله الفنية.

وعن تحضيراته لمشاهد الأكشن في الفيلم، رد كريم عبد العزيز أنه لم يتعرض لأي إصابات قوية خلال تصويره مشاهد الأكشن بالعمل، موضحاً أن المخرج بيتر ميمي استعان بفريق متخصص في تنفيذها، ولم يكن هناك مجال لأي خطأ.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن على السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلم «المشروع X»، الذي أقيم أمس في دار الأوبرا المصرية، لدعم كريم عبد العزيز، على رأسهم عمرو دياب، محمد حماقي، محمود العسيلي، عمرو سعد، أمير كرارة، ماجد الكدواني، أحمد فهمي، محمد فراج، المخرج رامي إمام، وآخرون.

فيلم «المشروع X» من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة: كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.