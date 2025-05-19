أطلقت جمعية الثقافة والفنون بجدة بالتعاون مع وزارة التعليم، وصندوق دعم الجمعيات بوزارة الثقافة، برنامج «رحلة الفن»، حيث استضافت الجمعية ورشاً تدريبية فنية نظرية وعملية.

انطلق البرنامج بكلمة ترحيبية لمدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح، الذي رحّب بالجميع وأكّد على أهمية البرنامج في بناء وصقل جيل من الطلاب والطالبات المهتمين بالمسارات الفنية واكتشاف مواهبهم، وأكد أن الجمعية تعد بيت الخبرة الثقافي الأول بما تملكه من إرث ثقافي وفني امتد لأكثر من 50 عاماً.

وأضاف أن الجمعية تراهن على بزوغ مواهب مبدعة في شتى المجالات الفنية، وأشاد بدور وزارة التعليم ممثلة في «تعليم جدة» وتعاونهم البناء، كما شكر وزارة الثقافة وصندوق دعم الجمعية والإدارة العامة في الرياض على تفعيل المبادرات والمشاريع الخلاقة.

وفي اليوم الأول للبرنامج، حضر الطلاب بصحبة أولياء أمورهم في أجواء فنية مبهجة قدم خلالها المدربون فواصل تدريبية في مختلف التخصصات.

وكانت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون قد أطلقت برنامج «رحلة الفن» الذي استهدفت من خلاله 360 طالباً وطالبة في إدارات التعليم بمدن الرياض وجدة والدمام متزامنة في المدن الثلاث، وعلى مدى خمسة أيام خلال الفترة من الأحد 18 إلى الخميس 22 مايو الجاري، وتشمل الورش التدريبية حزمة من المسارات الفنية المتنوعة تتضمن المسرح والسينما والموسيقى والفنون البصرية.