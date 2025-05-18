خرجت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، للرد على منتقدي عودتها للعمل مجدداً من خلال تقديمها مسرحية «كله مسموح»، بعد أسبوع من وفاة زوجها المنتج المصري وليد مصطفى، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وأكدت كارول سماحة في منشورها أن وقوفها على المسرح لا يعنى أن وجعها انتهى، معلقة: «وقوفي على المسرح ما بيعني إن وجعي خف، بس الاستمرارية أقوى من الاستسلام، والحياة أقوى من الموت».

وأضافت: «بشكر فريق عمل مسرحية كله مسموح على دعمي ومساندتي، وشكر كبير للجمهور، كنتم مصدر قوتي، موعدنا التاني بمهرجان بيت الدين».

وتغلبت كارول على أحزانها بعد وفاة زوجها المنتج المصري وليد مصطفى، وعادت إلى نشاطها الفني وافتتحت عروض مسرحيتها الجديدة «كله مسموح» في بيروت، تنفيذاً لوصية زوجها الراحل، وسط حضور ومساندة من نجمات الفن.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور مسرحيتها أبرزهم الفنانة اللبنانية إليسا، ماجدة الرومي، إلهام شاهين، سارة أبي كنعان، ورد الخال، سينتيا كرم، وغيرهم من نجوم الفن.

وأعربت كارول سماحة عن بالغ سعادتها بإهداء فريق عمل مسرحية «كله مسموح» لروح زوجها الراحل المنتج وليد مصطفي، موجهة الشكر لكل من ساندها في تلك المحنة.